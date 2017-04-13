Лоукост Wizz Air запустив рейс зі Львова до Вроцлава

13 квітня лоукост авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси з Міжнародного аеропорту Львів ім. Данила Галицького за новим маршрутом у Вроцлав (Польща).

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень, по вівторках і суботах. Вартість квитків становитиме від 409 грн.

"У 2017 році відкривається вісім нових маршрутів з України з урахуванням запуску другого рейсу зі Львова до Берліна і рейсів з Києва в такі міста, як Познань і Люблін у Польщі; Франкфурт-Хан і Ганновер в Німеччині", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

З урахуванням нових рейсів Wizz Air пропонує з українських аеропортів лоу-кост перельоти по 21 напрямку в 8 країн.

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.