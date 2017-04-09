НОВИНИАвіакомпанія Ernest Airlines розпочне виконання рейсів з Києва та Львова у три італійські міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лоу-кост запустить ще три рейси в Італію з Києва та Львова
Вартість польоту в один бік стартує від 50 євро
Фото: Ernest Airlines
Згідно з даними веб-сайту авіакомпанії, з 9 грудня будуть виконуватися рейси Київ-Неаполь, з 4 грудня - Київ-Бергамо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
20 жовтня стартують рейси зі Львова до Бергамо та Венеції, з 8 грудня – зі Львова до Неаполя.
Вартість польоту в один бік стартує від 50 євро. У вартість входить ручна поклажа до 10 кг.
Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Мілані. Основний операційний центр компанії розташований в Тирані (Албанія).
Авіакомпанія є лоу-кост перевізником і обслуговує італійський і албанський ринок. Її флот налічує два літаки - Airbus-319 і Airbus-320.
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04 09 2017 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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