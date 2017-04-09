Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лоу-кост запустить ще три рейси в Італію з Києва та Львова

Вартість польоту в один бік стартує від 50 євро
Авіакомпанія Ernest Airlines розпочне виконання рейсів з Києва та Львова у три італійські міста.
Лоу-кост запустить ще три рейси в Італію з Києва та Львова Фото: Ernest Airlines

Згідно з даними веб-сайту авіакомпанії, з 9 грудня будуть виконуватися рейси Київ-Неаполь, з 4 грудня - Київ-Бергамо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

20 жовтня стартують рейси зі Львова до Бергамо та Венеції, з 8 грудня – зі Львова до Неаполя.

Вартість польоту в один бік стартує від 50 євро. У вартість входить ручна поклажа до 10 кг.

Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Мілані. Основний операційний центр компанії розташований в Тирані (Албанія).

Авіакомпанія є лоу-кост перевізником і обслуговує італійський і албанський ринок. Її флот налічує два літаки - Airbus-319 і Airbus-320.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.