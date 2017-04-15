Лоукостер Ryanair розпочав масовий продаж квитків в Україні

Прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи

Ryanair продає квитки з Києва та Львова до Лондона по € 24,99 (719 грн). Така ціна буде доступною лише на сайті авіакомпанії до опівночі понеділка, 17 квітня.

Про це повідомляє Вusinessua.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська зауважила, що прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи.

"Він відкриє споживачам нові можливості у доступі до якісного, швидкого, комфортного і доступного рівня в авіаперевезеннях", – пояснила вона.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.