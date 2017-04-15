CУСПІЛЬСТВО НОВИНИRyanair продає квитки з Києва та Львова до Лондона по € 24,99 (719 грн). Така ціна буде доступною лише на сайті авіакомпанії до опівночі понеділка, 17 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лоукостер Ryanair розпочав масовий продаж квитків в Україні
Прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи
Ryanair. Фото: telegraph.co.uk
Про це повідомляє Вusinessua.
Генеральний директор Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська зауважила, що прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи.
"Він відкриє споживачам нові можливості у доступі до якісного, швидкого, комфортного і доступного рівня в авіаперевезеннях", – пояснила вона.
Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.
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