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Лоукостер Ryanair розпочав масовий продаж квитків в Україні

Прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи
Ryanair продає квитки з Києва та Львова до Лондона по € 24,99 (719 грн). Така ціна буде доступною лише на сайті авіакомпанії до опівночі понеділка, 17 квітня.
Лоукостер Ryanair розпочав масовий продаж квитків в Україні Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

Про це повідомляє Вusinessua.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська зауважила, що прихід Ryanair в Україну підтверджує статус нашої держави як частини Європи.

"Він відкриє споживачам нові можливості у доступі до якісного, швидкого, комфортного і доступного рівня в авіаперевезеннях", – пояснила вона.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.

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15 04 2017 20:00
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