Лоукостер SkyUp отримав права на нові регулярні рейси

Державна авіаційна служба України погодила українській авіакомпанії SkyUp отримання прав на регулярні рейси за рядом маршрутів у Чорногорію, Чехію та Ізраїль.

SkyUp отримає дозволи з 31 березня 2019 року літати з Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія); зі Львова, Харкова, Одеси (по три рейси на тиждень) - в Прагу (Чехія); з Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія); з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль), повідомляється на сайті відомства.

Крім того, Державіаслужба дала дозвіл SkyUp на збільшення частоти регулярних рейсів з Києва: в Аліканте (Іспанія) - з двох до трьох рейсів на тиждень; в Батумі (Грузія) - з трьох до 10 рейсів; в Бургас (Болгарія) - з трьох до п'яти рейсів, і до Ларнаки (Кіпр) - з трьох до п'яти рейсів на тиждень.

При цьому Державіаслужба відмовила перевізнику в польотах з Харкова (два рейси на тиждень) до Тирани (Албанія), а також з Харкова, Львова та Запоріжжя (по два рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія).