Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Лоукостер SkyUp отримав права на нові регулярні рейси

Державіаслужба відмовила перевізнику в польотах з Харкова, Львова та Запоріжжя
Державна авіаційна служба України погодила українській авіакомпанії SkyUp отримання прав на регулярні рейси за рядом маршрутів у Чорногорію, Чехію та Ізраїль.
Лоукостер SkyUp отримав права на нові регулярні рейси Фото: skyup.aero

SkyUp отримає дозволи з 31 березня 2019 року літати з Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія); зі Львова, Харкова, Одеси (по три рейси на тиждень) - в Прагу (Чехія); з Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія); з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль), повідомляється на сайті відомства.

Крім того, Державіаслужба дала дозвіл SkyUp на збільшення частоти регулярних рейсів з Києва: в Аліканте (Іспанія) - з двох до трьох рейсів на тиждень; в Батумі (Грузія) - з трьох до 10 рейсів; в Бургас (Болгарія) - з трьох до п'яти рейсів, і до Ларнаки (Кіпр) - з трьох до п'яти рейсів на тиждень.

При цьому Державіаслужба відмовила перевізнику в польотах з Харкова (два рейси на тиждень) до Тирани (Албанія), а також з Харкова, Львова та Запоріжжя (по два рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія).

Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2018 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.