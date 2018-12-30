Лоукостер SkyUp отримав права на нові регулярні рейси
SkyUp отримає дозволи з 31 березня 2019 року літати з Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія); зі Львова, Харкова, Одеси (по три рейси на тиждень) - в Прагу (Чехія); з Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія); з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль), повідомляється на сайті відомства.
Крім того, Державіаслужба дала дозвіл SkyUp на збільшення частоти регулярних рейсів з Києва: в Аліканте (Іспанія) - з двох до трьох рейсів на тиждень; в Батумі (Грузія) - з трьох до 10 рейсів; в Бургас (Болгарія) - з трьох до п'яти рейсів, і до Ларнаки (Кіпр) - з трьох до п'яти рейсів на тиждень.
При цьому Державіаслужба відмовила перевізнику в польотах з Харкова (два рейси на тиждень) до Тирани (Албанія), а також з Харкова, Львова та Запоріжжя (по два рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія).
Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.
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