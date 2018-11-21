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Лоукостер SkyUp запустив продажі квитків по Україні: від 500 гривень

Вартість авіаквитка з включеним багажем до 23 кг починається від 800 грн в один бік
Авіакомпанія SkyUp, яка позиціонує себе як національний лоукостер, запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.
Лоукостер SkyUp запустив продажі квитків по Україні: від 500 гривень Фото: facebook.com/LvivAirport

Згідно з оприлюдненим розкладом, польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року і будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях, повідомляє avianews.com.

З аналогічним розкладом будуть запущені рейси між Одесою і Харковом.

Мінімальна ціна квитка в одну сторону - від 500 грн з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.

Вартість авіаквитка з включеним багажем до 23 кг починається від 800 грн в один бік.

Наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора Join UP!

Зараз флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. До кінця року авіаперевізник має намір розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700.

Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

 

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21 11 2018 17:39
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