Лоукостер SkyUp запустив продажі квитків по Україні: від 500 гривень
Згідно з оприлюдненим розкладом, польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року і будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях, повідомляє avianews.com.
З аналогічним розкладом будуть запущені рейси між Одесою і Харковом.
Мінімальна ціна квитка в одну сторону - від 500 грн з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.
Вартість авіаквитка з включеним багажем до 23 кг починається від 800 грн в один бік.
Наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора Join UP!
Зараз флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. До кінця року авіаперевізник має намір розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700.
Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"