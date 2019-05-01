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Лоукости в Україні запустять понад 20 нових рейсів у першій половині 2019 року

Нові рейси запланували сім авіакомпаній
У перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст.
Лоукости в Україні запустять понад 20 нових рейсів у першій половині 2019 року Фото: rabstol.net

Компанія SkyUp починає регулярні польоти на своєму новому Boeing 737-800 з аеропорту Київ у низку міст Середземномор'я, повідомляє "Новое время".

  • з 31 березня починаються рейси цієї авіакомпанії в кіпрське місто Ларнака;

  • з 26 квітня - в італійський Неаполь;

  • з 1 червня - в португальську Фару та італійське Ріміні;

  • з 2 червня - в іспанське Аліканте і сицилійську Катанію;

  • з 25 травня SkyUp запускає рейси в грузинське місто Батумі;

  • з 2 червня - з Києва та Харкова - в Одесу, а також збільшує кількість рейсів у болгарський Бургас;

  • з 26 квітня SkyUp запускає рейс в аеропорт Тенеріфе-Північний на іспанських Канарських островах;

  • з 31 березня набуває чинності дозвіл SkyUp на польоти з аеропорту Київ до столиці Чорногорії Подгориці і в курортне місто Карлові Вари на заході Чехії.

Авіакомпанія має ще один дозвіл на відкриття першого рейсу зі Львова до Праги.

З 3 березня Wizz Air запускає рейс зі Львова в Копенгаген. Wizz Air також починає польоти з аеропорту Київ у Ригу з 1 березня. З 2 березня компанія починає польоти в німецький Бремен і датський Біллунд. З 5 квітня Wizz Air буде літати в польський Краків.

З 1 квітня airBaltic починає польоти зі Львова до Риги.

Австрійський Laudamotion з 1 лютого запускає рейси з київського аеропорту Бориспіль до Відня.

Авіакомпанія Jonic Airlines отримала дозвіл на польоти двічі на тиждень між Києвом і німецьким містом Кельном.

Ryan Air навесні запускає п'ять нових рейсів з аеропорту Бориспіль в європейські міста:

  • з 1 квітня до британського Манчестера;

  • з 2 квітня у столицю Греції Афіни;

  • з 3 квітня в столицю Болгарії Софію і місто Пафос на Кіпрі;

  • з 2 травня до столиці Ірландії Дубліна.

З 23 березня Earnest Airlines запускає рейс з аеропорту Київ в італійську Геную. Це шосте місто, в яке ця авіакомпанія літає з Києва.

 
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05 01 2019 14:23
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