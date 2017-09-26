Льовочкін і Ко пов’язані з Росією і відстоюють інтереси Кремля, - Висоцький

За словами Висоцького, Льовочкін завжди умів "підібрати ключик до кожної влади – до кожного українського президента екс-глава адміністрації Януковича знаходив особливий підхід"

Екс-голова адміністрації президента Януковича, народний депутат Сергій Льовочкін належить до групи, яка структурно пов’язана з Росією і системно відстоює інтереси Кремля.

"Його політична біографія та фінансові успіхи невідривні від успіхів Могилевича-Фірташа – тобто, групи "РосУкрЕнерго", або ж "газовиків". Фірташ у ній завжди виступав бізнес-фронтменом Могилевича та його ефесбешно-кремлівської "шайки-лєйки", а Льовочків – політичним лобістом. Бойко малював газові схеми", - заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький в інтерв’ю виданню "Цензор".

"Я чудово розумію, що якщо не чіпають ані його, ані канал "Інтер", значить, діє певний імунітет, і є певна домовленість. Це взагалі феноменальна історія: у нас президенти змінюються, а Льовочкін лишається", - зазначив представник "Народного фронту".

Сергій Висоцький також заявив, що сезон політичної нестабільності, у який наразі вступає Україна, багато в чому спроектований Сергієм Льовочкіним.

"Ми чудово розуміємо, що в нього є союзники й на Банковій, і в багатьох органах державної влади. До нього близькими є народні депутати не лише з Опозиційного блоку, а й з провладної коаліції. Я розумію, що зараз Порошенко втягується в якусь нову гру", - сказав депутат.

"Завданням так званої опозиції з запахом російського газу та Кремля однакова – шляхом збільшення свого представництва в парламенті нав’язати Порошенку вигідний для Москви порядок денний", - додав він.

За словами Висоцького, потрапляння в Раду в результаті позачергових виборів більшого відсотка Опозиційного блоку та афілійованих з ним політичних сил дозволить групі "газовиків" зв’язати президента якимись формальними обов’язками.

"Російський газ – основний ресурс, на якому вибудований вплив групи "РУЕ", і для того, щоб забезпечити поставки російського газу, вона готова пожертвувати будь-якими інтересами України", - підсумував Сергій Висоцький.

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.