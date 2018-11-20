Льовочкін: Сьогодні стався похорон "Опозиційного блоку"

Про це він заявив у вівторок в кулуарах Верховної Ради

Один з колишніх лідерів "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін назвав виключення його та Юрія Бойка з фракції ОБ атакою на "одного з найрейтинговіших кандидатів у президенти" на користь Петра Порошенка.

"По-перше, те що сталося - це атака на кандидата в президенти Юрія Бойка", - заявив Льовочкін, повідомляє "Українська правда".

"Він один з лідерів гонки. Вже зараз зрозуміло, що Бойко і Тимошенко це два кандидати, які мають шанси на другий тур. Це було здійснено на руку діючому президентові", - переконує колишній глава АП.

"Друге - це фактично похорони "Опозиційного блоку". Ми ж розуміємо, що виключені не Бойко і Льовочкін, а група з 20 депутатів", - додав Льовочкін.

На уточнення, чи вийде він з партії "Опоблок", Льовочкін відповів: "Сьогодні стався політичний похорон. Юридично партія існує... наразі це питання не на часі".

Додамо, співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.