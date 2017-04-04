Льовочкін задекларував контроль над сімома офшорними компаніями

Нардеп придбав Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic 2016 року випуску за 2,6 млн гривень

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.

У своїй електронній декларації Льовочкін задекларував 122 тис. гривень зарплати, 2,6 млн гривень - відсотків від вкладів у банку "Кліринговий будинок", 170 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності та 5 млн гривень - кошти, позичені у матері Євгенії Льовочкіної, повідомляють "Українські новини".

Відзначається, що позика оформлена виходячи з вимог законодавства України, та проведена для оптимального використання сімейних фінансових коштів.

Готівкою депутат задекларував 475 тис. гривень, 22 тис. доларів і 16 тис. євро.

На рахунках в "Кліринговому будинку" він розмістив 1,6 млн доларів і 833 гривні, в Державному "Ощадному" банку - 9 тис. доларів.

Льовочкін володіє квартирою площею 178,5 кв. м і витратив близько 1 млн гривень на оренду офісу загальною площею 682,6 кв. м в Києві.

Також у власності депутата автомобіль Mercedes-Benz S600 (2010 рік випуску) і два мотоцикли - Boom Low Rider (2008 рік) і Harley Devidson (2011 рік). Крім того, в 2016 році Льовочкін придбав Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic 2016 року випуску за 2,6 млн гривень.



Фото: autos.ua

Льовочкін задекларував право користування житловим будинком і земельною ділянкою у Франції і апартаментами в Греції. Право користування апартаментами в Греції депутат отримав в грудні 2014 року, власник апартаментів - компанія Karo Investment, акціонером якої є Льовочкін.

Право користування будинком площею 1 163 кв. м і земельною ділянкою площею 9 387 кв. м у Франції Льовочкін отримав в липні 2012 року, будинок належить сестрі депутата Юлії Льовочкіній.

Також Юлія Льовочкіна надала Сергію Льовочкіну в користування житловий будинок (862 кв. м) і 3 земділянки (2 700 кв. м, 800 кв. м і 700 кв. м) в Козині Обухівського району Київської області.

Депутат задекларував колекцію живопису і скульптур з 47 предметів і колекцію ікон з 17 предметів, 4 наручних годинників (Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, FP Journe), мисливську рушницю Merkel калібру 12 мм, пістолети Jericho і Sig-Sauer калібру 9 мм, 2 кардіотренжера Technogym і 2 силових тренажера LifeFitness.

Також він задекларував 20 тис. акцій компанії Karo Investment номіналом по 130 480 гривень гривень кожна і 100 акцій "Укртелекому" номіналом по 0,25 гривень кожна.

Льовочкін задекларував контроль над 7 офшорними компаніями - Oskaro Investments і Valika Limited (Кіпр), Novembe Ventures, Highbond Global, Cosette Ventures, Megaforte (Сейшельські острови) і Ovitilio Limited (Британські Віргінські острови).

Депутат зареєстрував ряд торгових марок, в тому числі "Нова Україна" і "Фонд Сергія Льовочкіна".

З витрат Льовочкін задекларував 2,3 млн гривень на авіаперевезення, 625 тис. гривень - на придбання аміачної селітри для Києво-Печерської Лаври, 1,6 млн гривень - на охорону і 4,8 млн гривень - на сплату податків.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.