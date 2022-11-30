НОВИНИНародна депутатка "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Льовочкіна оголосила, що здає мандат нардепа від "ОПЗЖ"
Джерело: zaxid
Про це повідомляє "Економічна правда".
"Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень",- йдеться у повідомленні.
Повідомляється нібито це рішення Льовочкіна прийняла у зв’язку з сімейними обставинами.
"Насамперед, я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді та ПАРЄ, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення приняте у зв’язку із сімейними обставинами", - сказала Юлія Льовочкіна.
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30 11 2022 15:05 МЕДІА
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