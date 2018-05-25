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Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України

Колишній глава адміністрації президента України Борис Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України, його попередник Борис Фуксман став почесним президентом цієї організації.
Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України Борис Ложкін. Фото: polemika.com.ua

"Прийняв пропозицію очолити Єврейську конфедерацію України. Вчора президія конфедерації проголосував за обрання мене президентом організації. Це велика честь, і я вдячний за надану довіру", - написав Б.Ложкін на сторінці в Facebook в п'ятницю.

Він висловив окрему подяку Б.Фуксману, який 8 років був президентом Єврейської конфедерації України. "Радий, що він залишається з нами - в якості почесного президента", - додав Б.Ложкін.

Фото: facebook.com/boris.lozhkin

За його даними, детальний стратегічний план роботи конфедерації буде затверджений на наступних засіданнях. Головні напрямки, на яких буде зосереджена робота, - боротьба з антисемітизмом, внутрішня і міжнародна підтримка української єврейської громади, зміцнення зв'язків з Ізраїлем, збереження пам'яті про жертви Голокосту. "Хочу підкреслити, що діяльність конфедерації буде здійснюватися поза рамками політики. Крім того, ми не є і не прагнемо бути лобістської організацією", - заявив новий президент конфедерації.

Б.Ложкін пояснив, що перш ніж погодитися увійти до президії і стати президентом конфедерації, він зустрівся з головою Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер. "Пан Лаудер повністю підтримав нас в прагненні посилити представництво української громади на міжнародній арені", - зазначив він.

Єврейська конфедерація України - всеукраїнська спілка, що складається з незалежних громадських, благодійних, релігійних єврейських організацій, діяльність яких спрямована на здійснення благодійництва, відтворення єврейського національного укладу життя, підтримку гуманітарних основ і гуманітарних цінностей. Засновники Конфедерації: Об'єднання іудейських релігійних організацій України; Товариство єврейської культури України; Асоціація єврейських організацій і громад України (Ваад України); Київська міська єврейська громада.

Як повідомлялося, 26 березня в Женеві український олігарх Ігор Коломойський зустрівся разом з його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим і одним з найближчих соратників Петра Порошенка Борисом Ложкіним.

Раніше телеканал Al Jazeera стверджував, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування щодо продажу United Media Holdings.

7 лютого повідомлялося, що екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна виключили зі складу Національної інвестиційної ради, де він обіймав посаду секретаря.

Раніше повідомлялося, що у 2013 році Борис Ложкін продав "Український медіахолдинг" (UMH) за допомогою фірми, зареєстрованої  на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Віктора Януковича" - Сергію Курченку.

Досі точно не відома офіційна сума договору. За різними оцінками йдеться про 300-400 млн євро.

Пізніше бізнесмен-утікач Сергій Курченко заявив, що Порошенко не сплатив податки від продажу йому  у 2013 році медіа-холдингу UMH group за 400 мільйонів доларів.

 

 

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25 05 2018 13:57
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