Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України
"Прийняв пропозицію очолити Єврейську конфедерацію України. Вчора президія конфедерації проголосував за обрання мене президентом організації. Це велика честь, і я вдячний за надану довіру", - написав Б.Ложкін на сторінці в Facebook в п'ятницю.
Він висловив окрему подяку Б.Фуксману, який 8 років був президентом Єврейської конфедерації України. "Радий, що він залишається з нами - в якості почесного президента", - додав Б.Ложкін.
Фото: facebook.com/boris.lozhkin
За його даними, детальний стратегічний план роботи конфедерації буде затверджений на наступних засіданнях. Головні напрямки, на яких буде зосереджена робота, - боротьба з антисемітизмом, внутрішня і міжнародна підтримка української єврейської громади, зміцнення зв'язків з Ізраїлем, збереження пам'яті про жертви Голокосту. "Хочу підкреслити, що діяльність конфедерації буде здійснюватися поза рамками політики. Крім того, ми не є і не прагнемо бути лобістської організацією", - заявив новий президент конфедерації.
Б.Ложкін пояснив, що перш ніж погодитися увійти до президії і стати президентом конфедерації, він зустрівся з головою Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер. "Пан Лаудер повністю підтримав нас в прагненні посилити представництво української громади на міжнародній арені", - зазначив він.
Єврейська конфедерація України - всеукраїнська спілка, що складається з незалежних громадських, благодійних, релігійних єврейських організацій, діяльність яких спрямована на здійснення благодійництва, відтворення єврейського національного укладу життя, підтримку гуманітарних основ і гуманітарних цінностей. Засновники Конфедерації: Об'єднання іудейських релігійних організацій України; Товариство єврейської культури України; Асоціація єврейських організацій і громад України (Ваад України); Київська міська єврейська громада.
Як повідомлялося, 26 березня в Женеві український олігарх Ігор Коломойський зустрівся разом з його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим і одним з найближчих соратників Петра Порошенка Борисом Ложкіним.
Раніше телеканал Al Jazeera стверджував, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування щодо продажу United Media Holdings.
7 лютого повідомлялося, що екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна виключили зі складу Національної інвестиційної ради, де він обіймав посаду секретаря.
Раніше повідомлялося, що у 2013 році Борис Ложкін продав "Український медіахолдинг" (UMH) за допомогою фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Віктора Януковича" - Сергію Курченку.
Досі точно не відома офіційна сума договору. За різними оцінками йдеться про 300-400 млн євро.
Пізніше бізнесмен-утікач Сергій Курченко заявив, що Порошенко не сплатив податки від продажу йому у 2013 році медіа-холдингу UMH group за 400 мільйонів доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення