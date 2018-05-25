Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України

Б.Ложкін пояснив, що перш ніж погодитися увійти до президії і стати президентом конфедерації, він зустрівся з головою Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер. "Пан Лаудер повністю підтримав нас в прагненні посилити представництво української громади на міжнародній арені", - зазначив він.

Єврейська конфедерація України - всеукраїнська спілка, що складається з незалежних громадських, благодійних, релігійних єврейських організацій, діяльність яких спрямована на здійснення благодійництва, відтворення єврейського національного укладу життя, підтримку гуманітарних основ і гуманітарних цінностей. Засновники Конфедерації: Об'єднання іудейських релігійних організацій України; Товариство єврейської культури України; Асоціація єврейських організацій і громад України (Ваад України); Київська міська єврейська громада.

Як повідомлялося, 26 березня в Женеві український олігарх Ігор Коломойський зустрівся разом з його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим і одним з найближчих соратників Петра Порошенка Борисом Ложкіним.

Раніше телеканал Al Jazeera стверджував, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування щодо продажу United Media Holdings.

7 лютого повідомлялося, що екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна виключили зі складу Національної інвестиційної ради, де він обіймав посаду секретаря.

Раніше повідомлялося, що у 2013 році Борис Ложкін продав "Український медіахолдинг" (UMH) за допомогою фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Віктора Януковича" - Сергію Курченку.

Досі точно не відома офіційна сума договору. За різними оцінками йдеться про 300-400 млн євро.

Пізніше бізнесмен-утікач Сергій Курченко заявив, що Порошенко не сплатив податки від продажу йому у 2013 році медіа-холдингу UMH group за 400 мільйонів доларів.