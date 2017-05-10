CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародний депутат "Радикальної партії" Андрій Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Верховній Раді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лозовий відзначився масштабним кнопкодавством у Раді, - ВІДЕО
Нардеп кнопкодавив під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ
Андрій Лозовий. Фото: Еспресо.TV
Про це свідчить відео із сесійної зали, оприлюднене 5 жовтня фотографом Яном Доброносовим.
Як зазначає фотограф, народний депутат проводив відповідні маніпуляції під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.
Нагадаємо, що в травні 2017 року депутати 14 разів порушили вимогу про одноосібне голосування у Верховній Раді.
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05 10 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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