Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Лозовий відзначився масштабним кнопкодавством у Раді, - ВІДЕО

Нардеп кнопкодавив під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ
Народний депутат "Радикальної партії" Андрій Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Верховній Раді.
Лозовий відзначився масштабним кнопкодавством у Раді, - ВІДЕО Андрій Лозовий. Фото: Еспресо.TV

Про це свідчить відео із сесійної зали, оприлюднене 5 жовтня фотографом Яном Доброносовим.

Як зазначає фотограф, народний депутат проводив відповідні маніпуляції під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

Нагадаємо, що в травні 2017 року депутати 14 разів порушили вимогу про одноосібне голосування у Верховній Раді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.