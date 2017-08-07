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Лубківський: одна з ключових тем на переговорах G20 – Україна

Він підкреслив важливість запровадження посади спецпредставника, якої не було до цього часу, адже США традиційно вважають, що європейські проблеми має розв'язувати сама Європа
Україна - одна з ключових тем на переговорах "Великої двадцятки".
Лубківський: одна з ключових тем на переговорах G20 – Україна Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Призначення посла Курта Волкера спеціальним представником США по Україні про яке стало відомо перед зустріччюпрезидентів Трампа і Путіна – це чіткий позитивний сигнал світові. Україна на порядку денному і у сфері геополітичних інтересів США", - заявив в ефірі телеканалу 112.ua координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

"Мій досвід роботи у балканських країнах переконує мене: такі призначення свідчать про те, що президент Трамп хоче бути саме тим президентом, який зможе припинити військовий конфлікт і агресію з боку Росії. Кільце навколо РФ стискається. США і міжнародне співтовариство стискають руку на шиї Росії, змушуючи приймати міжнародні правила співіснування. Таким чином змушуючи РФ припинити агресію", - зауважив дипломат. 

Нагадаємо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про канал зв'язку з питання України.

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