Лубківський: одна з ключових тем на переговорах G20 – Україна
"Призначення посла Курта Волкера спеціальним представником США по Україні про яке стало відомо перед зустріччюпрезидентів Трампа і Путіна – це чіткий позитивний сигнал світові. Україна на порядку денному і у сфері геополітичних інтересів США", - заявив в ефірі телеканалу 112.ua координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.
"Мій досвід роботи у балканських країнах переконує мене: такі призначення свідчать про те, що президент Трамп хоче бути саме тим президентом, який зможе припинити військовий конфлікт і агресію з боку Росії. Кільце навколо РФ стискається. США і міжнародне співтовариство стискають руку на шиї Росії, змушуючи приймати міжнародні правила співіснування. Таким чином змушуючи РФ припинити агресію", - зауважив дипломат.
Нагадаємо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про канал зв'язку з питання України.
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