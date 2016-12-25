Лубківський прогнозує серйозне погіршення відносин з Ізраїлем і невизнання Голодомору в Україні геноцидом

Координатор Руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський розкритикував голосування української делегації за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях і спрогнозував погіршення двосторонніх відносин з Ізраїлем.

"Своїми безвідповідальними і непродуманими діями у вигляді голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях, Україна може втратити підтримку, або бодай розуміння Ізраїлю як ключового гравця на світовій арені, який, до речі, буквально "вчора" підтримав проукраїнську резолюцію ООН щодо Криму!", - наголосив Лубківський.

На його переконання, мова далеко не про скасування візиту до Тель-Авіва Прем'єр-міністра України Гройсмана. Проблема є значно глибшою і суттєвішою і матиме щонайменше три наслідки. Перший - це серйозне погіршення відносин з Ізраїлем. Другий - голосування України позначиться на подальших діях і ставленні щодо нас єврейської світової спільноти, потужного єврейського лобі, зокрема у США.

Третій вагомий для українців наслідок - втрата підтримки так званого єврейського лобі у питанні визнання українського Голодомору геноцидом. "З власних джерел знаю, що Ізраїль тепер найімовірніше відкладе у дуже довгий ящик питання визнання Голодомору в Україні актом геноциду, хоча мав такі серйозні наміри", - зазначив Лубківський.

Такі дії українських дипломатів він, іронізуючи, назвав “новорічним подарунком”: "Українська дипломатія поклала під новорічну ялинку черговий у цьому році подарунок у вигляді серйозного погіршення відносин з Ізраїлем!Так треба вміти... Не знаю навіть що краще: щоб уже швидше цей рік закінчився, чи щоб МЗС пішло на канікули?", – написав досвідчений дипломат у своєму Фейсбуці.

Координатор Руху “Справедливість” Маркіян Лубківський вимагає публічного пояснення позиції українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що українська делегація в Раді Безпеки ООН проголосувала “за” Резолюцію з вимогою до Ізраїлю "негайно і повністю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим". Зокрема, у цьому документі наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.