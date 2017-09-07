Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лубківський: примушування до миру - класична поведінка США, - відео

Дипломат підкреслив, що "тактику примушування до миру" Сполучені Штати використовували неодноразово, якщо мова йшла про ті чи інші режими, чи конфлікти
Запам’ятайте цю фразу: примушування до миру - це дуже важлива тактика і стратегія США наголосив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.
Лубківський: примушування до миру - класична поведінка США, - відео Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Власне, зараз США будуть вести так звану "човникову дипломатію", яку реалізовуватиме новопризначений спецпредставник по Україні Курт Волкер. Він декілька днів перебуватиме в Києві, далі працюватиме з російською стороною.

"Слід очікувати активних кроків: США не будуть зволікати зі швидкими рішеннями та діями. Але що дуже важливо, важливо для України. Мова йтиме про компроміси. Очевидно, що США очікуватимуть на компроміси як від Росії, так і від України. І тут надзвичайно важливо для української влади не піти на компроміси у таких питаннях, як територіальна цілісніть і суверенітет, відновлення наших територій", - підкреслив Маркіян Лубківський в ефірі "112.ua".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2017 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.