Лубківський: примушування до миру - класична поведінка США, - відео
"Власне, зараз США будуть вести так звану "човникову дипломатію", яку реалізовуватиме новопризначений спецпредставник по Україні Курт Волкер. Він декілька днів перебуватиме в Києві, далі працюватиме з російською стороною.
"Слід очікувати активних кроків: США не будуть зволікати зі швидкими рішеннями та діями. Але що дуже важливо, важливо для України. Мова йтиме про компроміси. Очевидно, що США очікуватимуть на компроміси як від Росії, так і від України. І тут надзвичайно важливо для української влади не піти на компроміси у таких питаннях, як територіальна цілісніть і суверенітет, відновлення наших територій", - підкреслив Маркіян Лубківський в ефірі "112.ua".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.
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