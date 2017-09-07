Лубківський: примушування до миру - класична поведінка США, - відео

Дипломат підкреслив, що "тактику примушування до миру" Сполучені Штати використовували неодноразово, якщо мова йшла про ті чи інші режими, чи конфлікти

Запам’ятайте цю фразу: примушування до миру - це дуже важлива тактика і стратегія США наголосив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

"Власне, зараз США будуть вести так звану "човникову дипломатію", яку реалізовуватиме новопризначений спецпредставник по Україні Курт Волкер. Він декілька днів перебуватиме в Києві, далі працюватиме з російською стороною.

"Слід очікувати активних кроків: США не будуть зволікати зі швидкими рішеннями та діями. Але що дуже важливо, важливо для України. Мова йтиме про компроміси. Очевидно, що США очікуватимуть на компроміси як від Росії, так і від України. І тут надзвичайно важливо для української влади не піти на компроміси у таких питаннях, як територіальна цілісніть і суверенітет, відновлення наших територій", - підкреслив Маркіян Лубківський в ефірі "112.ua".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.