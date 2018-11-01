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Лубківський: рішення Кабміну про психологічний огляд дипломатів суперечливе

На думку Лубківського, такі рішення мають бути "технічними і тривіальними", вони не потребують винесення на обговорення суспільства
Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський назвав рішення Кабміну про обов'язковий психічний огляд дипломатів невчасним і суперечливим.
Лубківський: рішення Кабміну про психологічний огляд дипломатів суперечливе Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Не розумію, чому дипломати. Значно кориснішим було б, якби було встановлено обов'язковість психіатричного огляду не дипломатів, а депутатів Верховної Ради", - зазначив він в інтерв'ю телеканалу 112.ua.

"Погодьтеся, трохи дивним виглядає, коли три тижні тому країна вшановує дипломатів, відзначаючи 100-річчя української дипломатії, а вже сьогодні обговорює рішення Кабміну про обов'язковий огляд дипломатів на предмет психіатричної відповідності", - додав він. 

"Безумовно, ніхто не заперечує потрібність психіатричних тестів, але важливіше було б виявляти зрадників і корупціонерів. За свою дипломатичну кар'єру я жодного разу не стикався із психічно неадекватними колегами", - наголосив Маркіян Лубківський.

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11 01 2018 21:19
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