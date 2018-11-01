Лубківський: рішення Кабміну про психологічний огляд дипломатів суперечливе
"Не розумію, чому дипломати. Значно кориснішим було б, якби було встановлено обов'язковість психіатричного огляду не дипломатів, а депутатів Верховної Ради", - зазначив він в інтерв'ю телеканалу 112.ua.
"Погодьтеся, трохи дивним виглядає, коли три тижні тому країна вшановує дипломатів, відзначаючи 100-річчя української дипломатії, а вже сьогодні обговорює рішення Кабміну про обов'язковий огляд дипломатів на предмет психіатричної відповідності", - додав він.
"Безумовно, ніхто не заперечує потрібність психіатричних тестів, але важливіше було б виявляти зрадників і корупціонерів. За свою дипломатичну кар'єру я жодного разу не стикався із психічно неадекватними колегами", - наголосив Маркіян Лубківський.
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