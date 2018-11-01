Лубківський: рішення Кабміну про психологічний огляд дипломатів суперечливе

На думку Лубківського, такі рішення мають бути "технічними і тривіальними", вони не потребують винесення на обговорення суспільства

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський назвав рішення Кабміну про обов'язковий психічний огляд дипломатів невчасним і суперечливим.

"Не розумію, чому дипломати. Значно кориснішим було б, якби було встановлено обов'язковість психіатричного огляду не дипломатів, а депутатів Верховної Ради", - зазначив він в інтерв'ю телеканалу 112.ua.

"Погодьтеся, трохи дивним виглядає, коли три тижні тому країна вшановує дипломатів, відзначаючи 100-річчя української дипломатії, а вже сьогодні обговорює рішення Кабміну про обов'язковий огляд дипломатів на предмет психіатричної відповідності", - додав він.

"Безумовно, ніхто не заперечує потрібність психіатричних тестів, але важливіше було б виявляти зрадників і корупціонерів. За свою дипломатичну кар'єру я жодного разу не стикався із психічно неадекватними колегами", - наголосив Маркіян Лубківський.