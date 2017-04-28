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Лубківський: у Македонії - ескалація політичної кризи. Про державний переворот поки не йдеться (відео)

За словами дипломата, після того, як головою Собраня голосами соціал-демократів Зорана Заєва і албанських партій було обрано Талата Джафері, прихильники руху "За спільну Македонію" увірвалися до парламенту, завдавши серйозних травм і побоїв лідерам есдеків Заєву та Альянсу албанців Зіядіну Селі
Координатор Руху "Справедливість", посол М. Лубківський повідомив, що у Скоп'є (Македонія) - ескалація політичної кризи. Про державний переворот поки говорити не доводиться.
Лубківський: у Македонії - ескалація політичної кризи. Про державний переворот поки не йдеться (відео) Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Насильство у парламенті уже рішуче засудило посольство США в Македонії, наголосивши, що американська сторона співпрацюватиме з новообраним головою парламенту Талатом Джафері", - наголосив Лубківський.

На події у Скоп'є відреагували і Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні, а також єврокомісар Йоганнес Ган, закликавши сторони "припинити протистояння".

А уже 1 травня до Скоп'є прибуде заступник помічника держсекретаря Браян Хойт Лі, який, як очікується, "проведе переговори з президентом Македонії Джордже Івановим та іншими македонськими політичними лідерами щодо формування нового уряду та реформ, втілення яких приведе Македонію до членства в ЄС та НАТО".

"Поки про державний переворот говорити не доводиться, але ситуація продовжує залишатися напруженою, оскільки до Скоп'є стікаються люди з регіонів",- підкреслив посол.

Президент країни Іванов запросив лідерів політичних сил на негайні консультації.

Нагадаємо, що вчора протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і зіткнень з поліцією.

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