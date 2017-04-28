Лубківський: у Македонії - ескалація політичної кризи. Про державний переворот поки не йдеться (відео)
"Насильство у парламенті уже рішуче засудило посольство США в Македонії, наголосивши, що американська сторона співпрацюватиме з новообраним головою парламенту Талатом Джафері", - наголосив Лубківський.
На події у Скоп'є відреагували і Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні, а також єврокомісар Йоганнес Ган, закликавши сторони "припинити протистояння".
А уже 1 травня до Скоп'є прибуде заступник помічника держсекретаря Браян Хойт Лі, який, як очікується, "проведе переговори з президентом Македонії Джордже Івановим та іншими македонськими політичними лідерами щодо формування нового уряду та реформ, втілення яких приведе Македонію до членства в ЄС та НАТО".
"Поки про державний переворот говорити не доводиться, але ситуація продовжує залишатися напруженою, оскільки до Скоп'є стікаються люди з регіонів",- підкреслив посол.
Президент країни Іванов запросив лідерів політичних сил на негайні консультації.
Нагадаємо, що вчора протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і зіткнень з поліцією.
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