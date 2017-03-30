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Лубківський вимагає реакції МЗС України на заяву Росії щодо мовного геноциду і насильницької українізації

Досвідчений дипломат, координатор Руху Наливайченка "Справедливість" дав фахові поради, які можуть і мають стати елементам реагування наших дипломатів на сьогоднішні випади з боку країни-агресора
Надзвичайний і Повноважний Посол України Маркіян Лубківський вважає, що МЗС України має аргументовано і адекватно відреагувати на сьогрднішню заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової.
Лубківський вимагає реакції МЗС України на заяву Росії щодо мовного геноциду і насильницької українізації Маркіян Лубківський. Фото: соцмережі

"Це не Україна, а Росія, як правонаступниця Російської імперії і СРСР, уже не одне століття сповідує політику мовного геноциду стосовно України, сусідніх з нею держав та народів", - написав він у своєму Facebook.

Лубківський зауважив, що віхами цієї геноцидної політики, зокрема, є: укази Петра I про заборону книгодрукування українською мовою, укази Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії, Валуєвський циркуляр від 1863 р., Ємський указ від 1876 р., антиукраїнські укази уряду Столипіна, знищення режимами Леніна і Сталіна української інтелігенції та селянства, антиукраїнська політика комуністів.

"Цей ряд можна розширити і продовжити...", - зазначає дипломат.

Маркіян Лубківський також наголосив: Росія сьогодні не лише не забезпечує, але й порушує всі права національних громад, зокрема, української, яка не має можливості повноцінно навчати своїх дітей українською мовою: серед 2 мільйонів українців в Росії лише менше двохсот дітей вивчають українську мову як предмет, або факультативно. 

"А ліквідація української бібліотеки в Москві?! А закриття федеральних організацій українців Росії, зокрема, Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії?! А утиски кримських татар на анексованій Росією території України?! Це не геноцид?!", – обурюється він. Тож МЗС України має реагувати на заяви Росії, подібні до сьогоднішньої, швидко, гостро та голосно - на весь світ, наполягає Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну "у мовному геноциді і насильницькій українізації".

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30 03 2017 17:04
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