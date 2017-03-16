ПОЛІТИКА НОВИНИКоординатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський зажадав від Міністерства закордонних справ України відреагувати на візит до Криму делегації Сербської Народної Партії на чолі з її лідером Ненадом Поповичем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лубківський вимагає від МЗС відреагувати на візит лідера Сербської Народної Партії в Крим
"Сербській стороні негайно повинна бути вручена нота протесту"
Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба
"Належну правову і політичну оцінку повинен отримати сам візит, а також висловлювання Поповича під час його виступу перед так званим "парламентом Криму", де він заявив, що "питання Криму вирішено, і його повернення (Україні) є неможливим", - написав Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
На його думку, сербській стороні негайно повинна бути вручена нота протесту, а Ненаду Поповичу і членам сербської делегації - заборонений в'їзд в Україну.
Нагадаємо, що за словами Ненада Поповича, який відвідав окупований Росією півострів, так званий кримський "референдум" у 2014 році пройшов у відповідності з усіма світовими стандартами.
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16 03 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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