Лубківський вимагає від МЗС відреагувати на візит лідера Сербської Народної Партії в Крим

Координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський зажадав від Міністерства закордонних справ України відреагувати на візит до Криму делегації Сербської Народної Партії на чолі з її лідером Ненадом Поповичем.

"Належну правову і політичну оцінку повинен отримати сам візит, а також висловлювання Поповича під час його виступу перед так званим "парламентом Криму", де він заявив, що "питання Криму вирішено, і його повернення (Україні) є неможливим", - написав Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, сербській стороні негайно повинна бути вручена нота протесту, а Ненаду Поповичу і членам сербської делегації - заборонений в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що за словами Ненада Поповича, який відвідав окупований Росією півострів, так званий кримський "референдум" у 2014 році пройшов у відповідності з усіма світовими стандартами.