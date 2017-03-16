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Лубківський вимагає від МЗС відреагувати на візит лідера Сербської Народної Партії в Крим

"Сербській стороні негайно повинна бути вручена нота протесту"
Координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський зажадав від Міністерства закордонних справ України відреагувати на візит до Криму делегації Сербської Народної Партії на чолі з її лідером Ненадом Поповичем.
Лубківський вимагає від МЗС відреагувати на візит лідера Сербської Народної Партії в Крим Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Належну правову і політичну оцінку повинен отримати сам візит, а також висловлювання Поповича під час його виступу перед так званим "парламентом Криму", де він заявив, що "питання Криму вирішено, і його повернення (Україні) є неможливим", - написав Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, сербській стороні негайно повинна бути вручена нота протесту, а Ненаду Поповичу і членам сербської делегації - заборонений в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що за словами Ненада Поповича, який відвідав окупований Росією півострів, так званий кримський "референдум" у 2014 році пройшов у відповідності з усіма світовими стандартами.

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