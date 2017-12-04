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Лубківський: заступником глави МЗС має бути призначений представник кримськотатарського народу

Дипломат також прокоментував законопроект про статус кримськотатарського народу, нещодавно внесений на розгляд до Верховної Ради
Координатор руху "Справедливість", Надзвичайний та Повноважний посол Маркіян Лубківський вважає, що заступником міністра закордонних справ має бути призначений представник кримських татар.
Лубківський: заступником глави МЗС має бути призначений представник кримськотатарського народу Фото: прес-служба

"Варто призначчити заступником міністра закордонних справ, або першим заступником міністра – представника кримських татар. Це був би дуже серйозний політичний і дипломатичний сигнал. Міжнародні партнери сприйняли б дуже чітко: Україна ніколи не відмовиться від частини своєї території", - заявив Лубківський під час ефіру на кримськотатарському каналі ATR.

На його переконання надання кримським татарам статусу корінного народу - це відправна точка повернення Криму. 

На думку Лубківського, якщо цього не станеться - це буде грубою міжнародною помилкою і заграванням з кримськими татарами.

"Така політика має проводитися урядом і президентом. Я дуже не хочу, щоб з кримськими татарами загравали. Я дуже не хочу, щоб питання надання статусу кримськотатарському народу  було таким собі фетишем. Хотілося б щоб цей законопроект найближчим часом став законом і це стане потужним сигналом нашим міжнародним партнерам", - наголосив він.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 у Верховній Раді зареєстровано проект закону №6315, який має визначити статус кримськотатарського народу.

Після прийняття цього закону необхідно буде вносити зміни до Конституції України щодо статусу кримської автономії.

20 березня 2014 року український парламент визнав кримських татар корінним народом Криму. За відповідну заяву проголосували 283 депутати.

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