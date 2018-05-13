CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Театральному майдані в центрі Луцька під час концерту до Дня матері чоловік вилив на себе займисту речовину та підпалив.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лучанин підпалив себе в центрі міста під час концерту до Дня матері, – ВІДЕО
Очевидці гасили вогонь власним одягом
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє місцеве видання "Волинь 24", подія трапилася близько 21:00 в неділю, 13 травня.
За словами очевидців, під час концерту до Дня матері чоловік старшого віку почав себе неадекватно поводити. Ведуча заходу звернула на нього увагу поліції.
Коли правоохоронці підійшли, чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою.
Очевидці гасили вогонь власним одягом.
Чоловіка з опіками забрала "швидка".
Нагадаємо, в Росії школяр з ножем напав на однокласників і підпалив школу.
Головне управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження через пожежу 9 травня на місці стихійного поселення ромів.
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