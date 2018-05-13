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Лучанин підпалив себе в центрі міста під час концерту до Дня матері, – ВІДЕО

Очевидці гасили вогонь власним одягом
На Театральному майдані в центрі Луцька під час концерту до Дня матері чоловік вилив на себе займисту речовину та підпалив.
Лучанин підпалив себе в центрі міста під час концерту до Дня матері, – ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Як повідомляє місцеве видання "Волинь 24", подія трапилася близько 21:00 в неділю, 13 травня.

За словами очевидців, під час концерту до Дня матері чоловік старшого віку почав себе неадекватно поводити. Ведуча заходу звернула на нього увагу поліції.

Коли правоохоронці підійшли, чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою.

Очевидці гасили вогонь власним одягом.

Чоловіка з опіками забрала "швидка".

Нагадаємо, в Росії школяр з ножем напав на однокласників і підпалив школу.

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13 05 2018 22:55
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