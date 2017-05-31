СПОРТ НОВИНИЕкс-наставник Шахтаря Мірча Луческу заявив про те, що його рішення очолити Зеніт влітку 2016 року було помилкою, і тепер вимагає 2 млн євро компенсації за дострокове розірвання контрактуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луческу назвав помилкою рішення очолити Зеніт і вимагає 2 млн євро компенсації
Днями румунського фахівця звільнили з петербурзького Зеніту
Фото: joinfo.ua
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
71-річний тренер підписав з петербурзьким клубом угоду до літа 2018 року з правом її продовження ще на один сезон, але в підсумку відпрацював лише половину цього терміну.
"Рішення очолити Зеніт було помилковим", - наводить медіа слова Луческу.
Нагадаємо, днями румунського фахівця звільнили з петербурзького Зеніту після першого сезону на чолі команди.
Під його керівництвом Зеніт виграв Суперкубок Росії, вийшов у плей-офф Ліги Європи, а також завоював бронзові медалі російської Прем'єр-ліги та не потрапив до Ліги чемпіонів.
Про те, що російський клуб, швидше за все, розлучиться з головним тренером своєї команди, стало відомо ще раніше.
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31 05 2017 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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