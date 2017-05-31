Луческу назвав помилкою рішення очолити Зеніт і вимагає 2 млн євро компенсації

Екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу заявив про те, що його рішення очолити Зеніт влітку 2016 року було помилкою, і тепер вимагає 2 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

71-річний тренер підписав з петербурзьким клубом угоду до літа 2018 року з правом її продовження ще на один сезон, але в підсумку відпрацював лише половину цього терміну.

"Рішення очолити Зеніт було помилковим", - наводить медіа слова Луческу.

Нагадаємо, днями румунського фахівця звільнили з петербурзького Зеніту після першого сезону на чолі команди.

Під його керівництвом Зеніт виграв Суперкубок Росії, вийшов у плей-офф Ліги Європи, а також завоював бронзові медалі російської Прем'єр-ліги та не потрапив до Ліги чемпіонів.

Про те, що російський клуб, швидше за все, розлучиться з головним тренером своєї команди, стало відомо ще раніше.