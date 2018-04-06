Німецька авіакомпанія Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик до ЧС-2018
"Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів", - зазначається в повідомленні на сайті компанії.
Lufthansa наголосила, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", що є звичною практикою для рекламних роликів, адже "ідеться про те, яке уявлення про місце має глядач".
Німецький журналіст Борис Райтшустер, утім, зазначив з посиланням на учасника фільмування, що це робили в Києві, адже в РФ було складно отримати дозвіл на виробництво ролика. "Фільм для німецького глядача, який агітує зокрема за відкриту Росію, знімається у Києві… Довкола цього абсурду - повна мовчанка у німецьких ЗМІ", - обурився він відсутності коментарів у пресі ФРН.
Німецьке видання Horizont назвало ролик "смішним". За сюжетом самої реклами двоє німецьких фанатів у Росії (насправді - на тлі київського житлового масиву) під пісню "Калінка-малінка" обговорюють, що треба повторити події чотирирічної давності, коли збірна ФРН виграла ЧС-2014 у Бразилії. "У ролику йдеться про забобони, пристрасть та "Voooooodka", - зазначає видання.
Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa опублікувала ролик Russland-2018, присвячений Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.
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