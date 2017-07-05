Lufthansa планує поглинути другу за величиною авіакомпанію Німеччини

Глава Lufthansa вважає, що питання з антимонопольним законодавством може бути вирішеним

Німецький авіаперевізник Lufthansa має намір поглинути другу за величиною компанію Німеччини Air Berlin.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Кельнске радіо.

"Lufthansa хоче повністю підім'яти під себе свого національного конкурента, Air Berlin", – йдеться в репортажі.

Глава Lufthansa Карстен Шпор вважає питання з антимонопольним законодавством може бути "вирішеним". Проте боргова проблема куди складніша.

"Питання заборгованості може бути вирішене тільки в Абу-Дабі", – заявив Шпор в кулуарах щорічних зборів компанії в п'ятницю в Гамбурзі.

Він має намір провести переговори з основним акціонером Air Berlin – емиратською компанією Etihad. Голова правління супроводжував канцлера Ангелу Меркель під час її нещодавнього візиту в ОАЕ.

Air Berlin загрузла у боргах, об'єм яких вже досяг 1,2 млрд євро, лише в першому кварталі цього року вони становили € 293 млн.

Нагадаємо, найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa скорочує кількість рейсів у Росію.