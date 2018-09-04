Lufthansa скасовує рейси через страйк
У страйку беруть участь співробітники німецьких аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні та Бремені, інформує DW.
У заяві Lufthansa йдеться, що скасовані будуть понад 800 рейсів. Це торкнеться близько 90 тис. пасажирів.
Скасування в основному стосується рейсів на короткі відстані, їх пасажирам запропонують дістатися до місця призначення залізницею. Однак страйк торкнеться і 58 рейсів на далекі відстані, повідомили в авіакомпанії, не уточнивши подробиці.
Страйк організує профспілка Verdi напередодні чергового раунду переговорів з роботодавцями, запланованого на 15-16 квітня.
"Абсолютно неприйнятно, коли профспілка намагається залагодити конфлікт за рахунок пасажирів, які цього не стосуються", – заявила глава департаменту персоналу в Lufthansa Group Беттіна Фолькенс.
Verdi вимагає підвищення зарплати для 2,3 млн працівників на 6% або не менше 200 євро на місяць. У попередніх двох раундах переговорів роботодавці виконувати ці умови відмовилися. Також Verdi 10 квітня проводить страйк серед співробітників громадського транспорту, дитячих садків і сфери ЖКГ у землі Північний Рейн-Вестфалія.
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