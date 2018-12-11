Луганська ТЕС Ахметова частково відновила поставки антрациту з Росії

З 2014 року Луганська ТЕС розташовується на окупованій території і працює без можливості отримувати вугілля залізницею з України

З 12 листопада частково відновлені поставки антрациту з шахти "Обухівська" (Ростовська обл., РФ) на Луганську ТЕС.

"Це дозволило знизити використання газу на 30%. Поки поставок вугілля недостатньо для того, щоб повністю відмовитися від використання газу. Для забезпечення стабільної та безаварійної роботи північній частині енергосистеми Луганської області в роботі знаходяться 2 енергоблоки. Станція працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні холдингу ДТЕК, пише ЕП.

"З 12 листопада на ДТЕК Луганську ТЕС надходить вугілля. Поставки з шахти "Обухівська" (Ростовська обл., РФ) відновлені не в повному обсязі, тому для забезпечення стабільної роботи станція продовжує використовувати газ. Відмова від газу можлива тільки після відновлення поставок антрациту в колишніх обсягах", - повідомили в ДТЕК.

У компанії нагадали, що з 2014 року Луганська ТЕС розташовується на окупованій території і працює без можливості отримувати вугілля залізницею з України. При цьому від станції залежить наявність світла і тепла в будинках 1 млн українців.

"Як тільки буде ініційовано будівництво залізничної гілки, ДТЕК почне роботи для переобладнання блоків ТЕС на газове вугілля", - відзначили у компанії.

Нагадаємо, що Луганська теплоелектростанція в місті Щастя з 6 листопада перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.