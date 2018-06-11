Луганська ТЕС перейшла на газ через відсутність вугілля

Більш дороге паливо для станції Ахметова компенсуватимуть з бюджету

Луганська теплоелектростанція в місті Щастя з 6 листопада перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.

"Щастинська ТЕС переведена на перероблення газу через неможливість постачання вугілля залізничним транспортом територією Росії. Щодо цього є відповідне рішення уряду і Нафтогазу. Паралельно будемо "вибивати" квоту на ввезення вугілля, як це було раніше, з території Російської Федерації", - повідомив заступник голови Луганської обладміністрації Юрій Клименко

Робота на газі обходиться набагато дорожче, але, за словами чиновника, тарифи на опалення та постачання гарячої води для населення залишаться незмінними.

"Працюємо над тим, щоб утримати ситуацію", - заявив він.

Луганська ТЕС забезпечує більш ніж 90% від потреби області в електроенергії. За словами гендиректора "ДТЕК Енерго" Максима Тимченка, вугілля на станцію надходило з російських шахт ДТЕК - "Обухівська" і "Дальня".

З початку жовтня постачання вугілля-антрациту з території РФ припинилися через невидачу квот. Станція може отримувати паливо тільки з території РФ, оскільки залізничних під'їздів до ТЕС територією України немає.

31 жовтня Кабінет міністрів вирішив, що "ДТЕК Східенерго", до складу якої входить Луганська ТЕС, повинна отримати додатковий платіж для покриття витрат Луганської ТЕС, пов'язаних з переходом з вугілля на природний газ.

Поточний тариф на відпуск електроенергії для ТЕС враховує спалювання вугілля і становить за фактом 1,71 гривень/кВт-год. За використання газу собівартість виробництва енергії зросте до 4,71 гривень/кВт-год, що на жовтневими показниками виробництва електроенергії на ТЕС означає отримання збитків 15,2 млн гривень за добу.

Раніше повідомляли, що на Луганській ТЕС запасу вугілля вистачить лише до 4 листопада, внаслідок чого станція може зупинитися, а це загрожує відключеннями електроенергії в північній частині Луганської області.