Луганська "Зоря" зробила сенсацію в Іспанії, перегравши "Атлетіко"

Луганська "Зоря" з рахунком 1:0 перемогла в гостьовому матчі Атлетік у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.

Початок залишився за господарями, які в перші шість хвилин втратили відразу три моменти для взяття воріт гостей, проте ані Ікер Муніаін, ані Беньят не використали свої шанси.

Луганський колектив поступово вирівняв гру, а на 26-й хвилині зумів відкрити рахунок. Це Ігор Харатін забив після подачі з кутового. До перерви баски спробували відновити рівновагу, але їх зусилля виявилися марними.

У другому таймі Атлетіку вдалося додати в грі, за рахунок чого стало виникати більше моментів для взяття воріт. Так, на 50-й хвилині Аріс Адуріс вивалився один на один з Андрієм Луніним, проте голкіпер вчасно вийшов з рамки та скоротив кут обстрілу.

У відповідь Артем Гордієнку не вдалося пробити в ціль, коли суперник зумів ліквідувати загрозу. На протилежному кінці поля баскська команда все ніяк не могла пробити воротаря українського колективу.

Атлетік усіма силами кинувся на штурм володінь Зорі в останні хвилини, проте саме український клуб здобув важливу та сенсаційну перемогу.

Атлетик - Зоря 0:1

Гол: Харатін, 26

