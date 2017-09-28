Луганська "Зоря" зробила сенсацію в Іспанії, перегравши "Атлетіко"
Початок залишився за господарями, які в перші шість хвилин втратили відразу три моменти для взяття воріт гостей, проте ані Ікер Муніаін, ані Беньят не використали свої шанси.
Луганський колектив поступово вирівняв гру, а на 26-й хвилині зумів відкрити рахунок. Це Ігор Харатін забив після подачі з кутового. До перерви баски спробували відновити рівновагу, але їх зусилля виявилися марними.
У другому таймі Атлетіку вдалося додати в грі, за рахунок чого стало виникати більше моментів для взяття воріт. Так, на 50-й хвилині Аріс Адуріс вивалився один на один з Андрієм Луніним, проте голкіпер вчасно вийшов з рамки та скоротив кут обстрілу.
У відповідь Артем Гордієнку не вдалося пробити в ціль, коли суперник зумів ліквідувати загрозу. На протилежному кінці поля баскська команда все ніяк не могла пробити воротаря українського колективу.
Атлетік усіма силами кинувся на штурм володінь Зорі в останні хвилини, проте саме український клуб здобув важливу та сенсаційну перемогу.
Атлетик - Зоря 0:1
Гол: Харатін, 26
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