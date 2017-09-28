Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Луганська "Зоря" зробила сенсацію в Іспанії, перегравши "Атлетіко"

"Зоря" набрала перші очки в Лізі Європи цього сезону
Луганська "Зоря" з рахунком 1:0 перемогла в гостьовому матчі Атлетік у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.
Луганська "Зоря" зробила сенсацію в Іспанії, перегравши "Атлетіко" Фото: ЕРА

Початок залишився за господарями, які в перші шість хвилин втратили відразу три моменти для взяття воріт гостей, проте ані Ікер Муніаін, ані Беньят не використали свої шанси.

Луганський колектив поступово вирівняв гру, а на 26-й хвилині зумів відкрити рахунок. Це Ігор Харатін забив після подачі з кутового. До перерви баски спробували відновити рівновагу, але їх зусилля виявилися марними.

У другому таймі Атлетіку вдалося додати в грі, за рахунок чого стало виникати більше моментів для взяття воріт. Так, на 50-й хвилині Аріс Адуріс вивалився один на один з Андрієм Луніним, проте голкіпер вчасно вийшов з рамки та скоротив кут обстрілу.

У відповідь Артем Гордієнку не вдалося пробити в ціль, коли суперник зумів ліквідувати загрозу. На протилежному кінці поля баскська команда все ніяк не могла пробити воротаря українського колективу.

Атлетік усіма силами кинувся на штурм володінь Зорі в останні хвилини, проте саме український клуб здобув важливу та сенсаційну перемогу.

Атлетик - Зоря 0:1

Гол: Харатін, 26
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2017 22:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.