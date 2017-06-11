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Луганську перекриють воду через борги

Станом на 6 листопада борг складає майже 157 млн грн
Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.
Луганську перекриють воду через борги Фото: hromadske.ua

Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 6 листопада складає майже 157 млн грн (156 млн 965 тис. грн) та постійно зростає.

"При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів так званої "ЛНР", бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію", –  повідомляє 6 листопада у Facebook "Луганське енергетичне об'єднання".

Нагадаємо, більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".

 
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06 11 2017 15:21
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