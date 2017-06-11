CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛуганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луганську перекриють воду через борги
Станом на 6 листопада борг складає майже 157 млн грн
Фото: hromadske.ua
Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 6 листопада складає майже 157 млн грн (156 млн 965 тис. грн) та постійно зростає.
"При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів так званої "ЛНР", бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію", – повідомляє 6 листопада у Facebook "Луганське енергетичне об'єднання".
Нагадаємо, більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".
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06 11 2017 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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