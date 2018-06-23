Лукашенко допустив входження Білорусі до складу іншої держави
Про це він заявив під час робочої поїздки у Шкловський район країни.
Лукашенко нагадав, що в деяких країнах за порушення технологій можуть посадити в тюрму або звільнити.
"Слухайте, ми вже не в радянські часи живемо, коли збиралися на пленуми і один одного вмовляли. Якщо ми не будемо будувати таким чином наші відносини, ми скоро підемо по світу без штанів. Прийшли вранці на планірку – намітили це зробити і це повинно бути зроблено залізобетонно. Причина одна для невиконання – смерть. Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося – значить треба буде або до складу якоїсь держави йти, або об нас просто будуть витирати ноги. А, не дай бог, розв'яжуть ще війну, як в Україні", – заявив Лукашенко.
При цьому глава Білорусі не уточнив, до складу якої держави може увійти країна.
Нагадаємо, Білорусь направила в Україну чотири вантажівки з гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування, предметів меблів, у тому числі дитячих, і холодильників.
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