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Лукашенко доручив підприємцям шукати заміну російському ринку

Він зазначив, якщо Росія буде постійно "нахиляти білоруських підприємців незрозуміло за що"
Президент Білорусі Александр Лукашенко доручив білоруським підприємцям шукати нові ринки для експорту білоруських товарів через проблеми з поставками в Росію.
Лукашенко доручив підприємцям шукати заміну російському ринку Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка.

"Що стосується експорту, шукайте інші ринки. Якщо Росія нас не розуміє і розуміти не хоче, ну що ж, зустрінемося з президентом після інавгурації, обговоримо детально і капітально всі питання", - сказав президент Білорусі.

Він зазначив, якщо Росія буде постійно "нахиляти білоруських підприємців незрозуміло за що", то їм краще "шукати щастя в іншому місці".

"Ми їм поганого нічого не веземо. Дай бог, як самі перевіряючі кажуть, щоб в Росії було так, як в Білорусі. Тому будемо визначатися в цьому році. Що ж ми добру справу робимо і на колінах постійно стоїмо", - підкреслив білоруський лідер.

Россільгоспнагляд з 31 березня забороняє поставки молока з ряду білоруських підприємств. Як зазначив міністр сільського господарства і продовольства Леонід Заєць, заборони вводяться без пояснень конкретних причин.

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