Лукашенко доручив підприємцям шукати заміну російському ринку
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка.
"Що стосується експорту, шукайте інші ринки. Якщо Росія нас не розуміє і розуміти не хоче, ну що ж, зустрінемося з президентом після інавгурації, обговоримо детально і капітально всі питання", - сказав президент Білорусі.
Він зазначив, якщо Росія буде постійно "нахиляти білоруських підприємців незрозуміло за що", то їм краще "шукати щастя в іншому місці".
"Ми їм поганого нічого не веземо. Дай бог, як самі перевіряючі кажуть, щоб в Росії було так, як в Білорусі. Тому будемо визначатися в цьому році. Що ж ми добру справу робимо і на колінах постійно стоїмо", - підкреслив білоруський лідер.
Россільгоспнагляд з 31 березня забороняє поставки молока з ряду білоруських підприємств. Як зазначив міністр сільського господарства і продовольства Леонід Заєць, заборони вводяться без пояснень конкретних причин.
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