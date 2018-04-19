Лукашенко і Додон на тракторах посадили кукурудзу

Президент Молдови пообіцяв повідомляти про те, як росте ця кукурудза, а восени - відправити її в Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Молдови Ігор Додон відвідали інститут рослинництва "Порумбень" і взяли участь у церемонії "День поля", присвяченій початку посівної кампанії.

Президенти відвідали виставку білоруської сільгосптехніки, обговорили з керівництвом інституту розвиток співпраці у сфері рослинництва, а потім на тракторах посадили новий урожай кукурудзи, повідомляє БЕЛТА.

Додон висловив упевненість, що урожай буде хорошим. Він пообіцяв повідомляти про те, як росте ця кукурудза, а восени - відправити її в Білорусь. Він також подякував за безоплатно поставлені трактори.

"У кожному селі Молдови, в кожному населеному пункті є білоруський трактор. Він найнадійніший, і наш народ до нього звик. Його охоче купують", - сказав Додон.

Лукашенко, своєю чергою, заявив, що Білорусь і Молдова співпрацюватимуть у селекції насіння кукурудзи та інших сільгоспкультур. Окрім того, білоруська сторона також продовжить постачати в Молдову сільськогосподарську техніку і розвивати спільні виробництва.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував екс-президенту України Леоніду Кучмі на Новий рік плюшевого півня.