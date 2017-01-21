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Лукашенко наказав шукати альтернативу російській нафті

За його словами, Білорусь вже випробувала деякі альтернативні варіанти заміщення
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замістити скорочені поставки російської нафти альтернативними варіантами.
Лукашенко наказав шукати альтернативу російській нафті Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com

"Ми домовлялися, що найближчим часом Ви мені доповісте про ситуацію в нафтогазовому комплексі країни, особливо в зв'язку з поведінкою Росії. За нашими домовленостями і угодами, раніше укладеними, яка у нас ситуація? Ми нічого не приховуємо від людей. Приховувати, я думаю, не треба. Катастрофи немає, але скорочення поставок нафти від Російської Федерації має бути заміщено альтернативними варіантами", - заявив глава держави, інформує "БЕЛТА".

Він зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року.

"І ми ці альтернативні варіанти не просто опрацьовували. Ми випробували деякі, вже випробували на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно", - сказав президент Білорусі.

"Тому я хотів би почути, як тут йдуть справи. Як просувається переговорний процес сьогодні з Російською Федерацією і на перспективу, щоб визначитися, як нам діяти далі. Ну і з нафтовидобутку в Білорусі", - додав глава держави.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Лукашенко заявив, що перед урядом Білорусі стоїть завдання з пошуку альтернативи російській нафти і вже ведуться переговори з Іраном.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко пригрозив скоротити участь Білорусі в спільних з Росією інтеграційних проектах, звинувативши Москву в тиску.

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21 01 2017 12:59
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