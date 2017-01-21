Лукашенко наказав шукати альтернативу російській нафті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замістити скорочені поставки російської нафти альтернативними варіантами.

"Ми домовлялися, що найближчим часом Ви мені доповісте про ситуацію в нафтогазовому комплексі країни, особливо в зв'язку з поведінкою Росії. За нашими домовленостями і угодами, раніше укладеними, яка у нас ситуація? Ми нічого не приховуємо від людей. Приховувати, я думаю, не треба. Катастрофи немає, але скорочення поставок нафти від Російської Федерації має бути заміщено альтернативними варіантами", - заявив глава держави, інформує "БЕЛТА".

Він зазначив, що відповідні питання обговорювалися ще в кінці минулого року.

"І ми ці альтернативні варіанти не просто опрацьовували. Ми випробували деякі, вже випробували на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно", - сказав президент Білорусі.

"Тому я хотів би почути, як тут йдуть справи. Як просувається переговорний процес сьогодні з Російською Федерацією і на перспективу, щоб визначитися, як нам діяти далі. Ну і з нафтовидобутку в Білорусі", - додав глава держави.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Лукашенко заявив, що перед урядом Білорусі стоїть завдання з пошуку альтернативи російській нафти і вже ведуться переговори з Іраном.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко пригрозив скоротити участь Білорусі в спільних з Росією інтеграційних проектах, звинувативши Москву в тиску.