Лукашенко обіцяє, що російські війська після навчань покинуть Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко гарантував, що російські військовослужбовці, задіяні в спільних навчаннях "Захід-2017", покинуть білоруську територію і повернуться до місць постійної дислокації.

Представник німецького телебачення поцікавився, чи може Лукашенко дати гарантію, що російські війська залишать територію Білорусі по завершенні навчань.

"По-моєму, ці гарантії вже дано багато разів ще до цих навчань", - відповів Лукашенко, повідомляє прес-служба білоруського президента.

Лукашенко нагадав, що й до попередніх подібних навчань залучалися російські війська приблизно в такій самій кількості.

"Треба заспокоїтися вашим друзям. Передайте їм: нехай живуть спокійно, ми не будемо воювати проти будь-кого, якщо нас ніхто не чіпатиме. Це найбільша гарантія", - заявив президент Білорусі.

Стосовно присутності російських військ, він запевнив, що через тиждень це питання "відпаде саме по собі".

"Ви не хвилюйтеся, ми не агресивна держава, ми й так настраждалися від війни, і ви теж, хоч ви й воювали проти нас. Тому ні ви не хочете воювати, я вважаю, а ми тим більше не хочемо. Ми тільки-тільки відновили довоєнний рівень населення. З нашої землі ніколи не виходили війни. Ми лише від них страждали", - зазначив Лукашенко.

Він також додав, що хоче, щоб білоруський народ розумів, що в разі чого в державі є чим захистити своїх людей і сім'ї.

"Я хочу звичайної людської безпеки, до якої прагнуть усі держави. Жодної атаки ви від нас не чекайте - ані в Німеччині, ані в Польщі, ані в країнах Балтії, а тим більше в рідній Україні", - наголосив він.

Нагадаємо, що глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас заявив, що Росія готова до військового втручання в Білорусь, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.