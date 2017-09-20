Лукашенко оголосив про завершення військових навчань "Захід-2017"

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

Про це він заявив під час відвідування Борисівського полігону на території Білорусії, повідомляється на сайті Міністерства оборони країни.

"Всьому особовому складу, який брав участь в навчанні "Захід-2017" на території Білорусі, оголошую подяку", - заявив Лукашенко. Білоруський лідер привітав військовослужбовців із успішним завершенням маневрів і побажав їм успіхів у службі.

Президент Білорусії заявив, що навчання були проведені "згідно із затвердженим задумом". В рамках маневрів були досягнуті поставлені цілі, а навчальні питання були відпрацьовані "з гарною якістю", пояснив він.

"На належному рівні вирішені завдання по спільній обороні в умовах сучасних викликів і загроз безпеці", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.