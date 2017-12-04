Лукашенко підписав Митний кодекс Євразійського союзу
Відповідну інформацію повідомила прес-секретар глави держави Наталія Ейсмонт, інформує БЕЛТА.
Як відомо, Митний кодекс Євразійського союзу був підписаний лідерами Росії, Вірменії, Казахстану і Киргизстану на засідання Вищої ради ЄАЕС 26 грудня 2016 року в Санкт-Петербурзі. Ці заходи Лукашенко проігнорував без пояснення причин.
Через два дні, 28 грудня, Лукашенко схвалив проект договору про Митний кодекс ЄАЕС. Державний митний комітет був уповноважений на проведення переговорів щодо проекту договору. В указі зазначалося, що білоруська сторона підпише документ "при досягненні домовленості в межах схваленого проекту".
3 лютого на зустрічі з представниками ЗМІ та громадськості Лукашенко пояснив: "Я не підписав Митний кодекс тому, що багато, що повинно було бути, не працює. Більш того, я доручив відкликати основних наших фахівців з митних органів. Без вирішення проблем я навіть не доторкнуся до цього кодексу та інших питань".
Передбачається, що Митний кодекс ЄАЕС вступить чинності 1 липня 2017 року.
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