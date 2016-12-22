Лукашенко подарував Кучмі півня
Лукашенко і Кучма особисто зустрілися в Мінську, обговорили роботу контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі й обмінялися новорічними подарунками.
Білорусь і Україна 27 грудня 2016 року відзначать 25-річчя встановлення дипломатичних відносин, повідомляє перший канал Білоруського телебачення.
"Білоруський лідер вручив другому президентові України символ 2017 року - півня. Зі свого боку Леонід Кучма презентував своєму другові збірник праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі", - повідомляє білоруське телебачення.
Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що готовий організувати місцеві вибори на Донбасі і взяти під контроль кордон України та Росії.
Нікколо Мак'явеллі - філософ, письменник і політичний діяч Італії XV-XVI століть. Найбільше відомий свої працею "Державець", яка присвячена, зокрема, мистецтву управління державою. Мак'явеллі традиційно вважають прихильником ідеї, що державний діяч повинен опиратися не на мораль, а на силу і хитрість.
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