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Лукашенко подарував Кучмі півня

Білоруський лідер отримав від екс-президента України збірник праць Нікколо Макіавеллі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував екс-президенту України Леоніду Кучмі на Новий рік плюшевого півня.
Лукашенко подарував Кучмі півня Олександр Лукашенко. Фото: bigpicture.ru

Лукашенко і Кучма особисто зустрілися в Мінську, обговорили роботу контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі й обмінялися новорічними подарунками.

Білорусь і Україна 27 грудня 2016 року відзначать 25-річчя встановлення дипломатичних відносин, повідомляє перший канал Білоруського телебачення.

"Білоруський лідер вручив другому президентові України символ 2017 року - півня. Зі свого боку Леонід Кучма презентував своєму другові збірник праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі", - повідомляє білоруське телебачення.

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що готовий організувати місцеві вибори на Донбасі і взяти під контроль кордон України та Росії.

Нікколо Мак'явеллі - філософ, письменник і політичний діяч Італії XV-XVI століть. Найбільше відомий свої працею "Державець", яка присвячена, зокрема, мистецтву управління державою. Мак'явеллі традиційно вважають прихильником ідеї, що державний діяч повинен опиратися не на мораль, а на силу і хитрість.

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22 12 2016 22:42
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