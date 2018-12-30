Лукашенко подарував Путіну картоплю і сало

Путін сам попросив про ці подарунки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на Новий рік декілька елітних сортів картоплі та сало.

Про це розповіла прес-секретар глави Білорусі Наталія Ейсмонт у суботу в ефірі вечірнього шоу "Макаенка, 9" на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА.

За її словами, кожен із сортів подарованого картоплі призначається для готування конкретних блюд: один - для дерунів, інший - для пюре, третій - для запікання і т.д.

Як пояснила Ейсмонт, російський лідер сам попросив про ці подарунки, відповідаючи на питання білоруського президента, що йому ще подарувати до Нового року.

Крім того, всім лідерам країн СНД Лукашенко подарував до Нового року ексклюзивні ялинкові кулі ручної роботи.

Відзначається, що неформальна зустріч лідерів Співдружності відбулася 6 грудня в Санкт-Петербурзі, на ній президентам і вручили подарунки з Білорусі.

Нагадаємо, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели чергові переговори у Кремлі, під час яких обговорили подальший розвиток відносин між країнами.