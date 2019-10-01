Лукашенко погрожує розірвати союз з Росією
Про це він сказав у четвер на нараді з урядом в четвер у Мінську, передає білоруський "Інтерфакс".
За його словами, не треба вважати катастрофою відсутність компенсацій від Москви.
"Якщо обере керівництво Росії такий шлях руху і втрату єдиного союзника на західному напрямку, це їхній вибір. Ми ж їх змусити не можемо", - заявив Лукашенко.
При цьому він закликав уряд "не перебільшувати проблеми, пов'язані з втратами білоруського бюджету" через Росію.
Президент Білорусі зазначив, що "треба шукати інші надійні джерела, які компенсують ці негативні моменти".
На його думку, "заробити додаткові $ 400 млн для Білорусі не проблема".
Нагадаємо, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели чергові переговори у Кремлі, під час яких обговорили подальший розвиток відносин між країнами.
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