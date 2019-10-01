Лукашенко погрожує розірвати союз з Росією

Він закликав уряд "не перебільшувати проблеми, пов'язані з втратами білоруського бюджету" через Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника на західному напрямку" через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр у нафтовій сфері.

Про це він сказав у четвер на нараді з урядом в четвер у Мінську, передає білоруський "Інтерфакс".

За його словами, не треба вважати катастрофою відсутність компенсацій від Москви.

"Якщо обере керівництво Росії такий шлях руху і втрату єдиного союзника на західному напрямку, це їхній вибір. Ми ж їх змусити не можемо", - заявив Лукашенко.

При цьому він закликав уряд "не перебільшувати проблеми, пов'язані з втратами білоруського бюджету" через Росію.

Президент Білорусі зазначив, що "треба шукати інші надійні джерела, які компенсують ці негативні моменти".

На його думку, "заробити додаткові $ 400 млн для Білорусі не проблема".