Лукашенко про війну на Донбасі: Білорусь не претендує на жодні лаври

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить, щоб білоруська гуманітарна допомога йшла на схід України без посередників.

Про це Лукашенко заявив на спільному брифінгу з Петром Порошенком після переговорів з українським керівництвом.

"Ми сьогодні дуже багато говорили про співпрацю в інтересах Луганської й Донецької областей. Ми постачаємо гуманітарну допомогу в ці області. Ми хотіли б працювати там без посередників і за найкоротшим шляхом. Просив Петра Олексійовича, якщо буде інтерес якийсь і у нас співпадуть гуманітарні конвої, – щоб ми це зробили разом", – заявив Лукашенко.

"Люди ж бо наші, ділити нам нічого. І я вдячний Президенту і його колегам, які погодилися на цей крок. Ми здатні своїм людям допомагати", – заявив він.

Про свою позицію щодо конфлікту на Донбасі Лукашенко сказав: "Я ніколи не ставив перед собою мети бігти попереду паровоза чи лізти поперед батька в пекло, як у нас в Україні, Росії, Білорусі кажуть. Я робив, роблю і буду робити тільки те, про що мене попросять два президенти".

"Мені було доручено Петром Олексійовичем і Володимиром Володимировичем організувати цю зустріч у Мінську – мені сказали, як це зробити, я це зробив. Претензій немає", – сказав він.

"Потім Петро Олексійович звернувся до мене по контактній групі: "Я хочу, щоб це було в Мінську – зможеш це зробити, зроби, будь ласка". Я це зробив, претензій жодних немає", – додав білоруський президент.

Він згадав, що ще раніше з "добрим знайомим" Олександром Турчиновим вів переговори: "Було порушено 5-7 питань, які він поставив переді мною. І я сьогодні публічно на переговорах запитав: "Я все виконав те, що обіцяв?". Він каже: "Більш ніж".

"Так буде і надалі. Все, що доручать мені два президенти, більше за будь-кого залучені в цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити. Ми не претендуємо на жодні лаври. Які можуть бути лаври, коли гинуть люди?", – заявив Лукашенко.

"Ви, українці, повинні знати, що у вас є близькі і рідні люди, які живуть трохи північніше за вас, але нічим не відрізняються від вас. Якщо вам важко – чим лише зможемо, допоможемо", – запевнив він.

Нагадаємо, що Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі з Лукашенком заявив, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Також президент Білорусі Олександр Лукашенко гарантував Україні безпеку з півночі.

Однак зустріч двох президентів не відбулася без інцидентів. Невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною. Також одному з членів делегації стало погано.