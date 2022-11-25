лукашенко цинічно пояснив, навіщо путін обстрілює Україну ракетами
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко наполягає, що керівництво України повинно сісти за стіл переговорів з країною-агресором – росією.
Про це він висловився в коментарі пропагандистському телеканалу "звєзда".
За словами лукашенка, від ракетних ударів, які наносить росія, знищено всю інфраструктуру України. Від цього страждають пересічні українці, які, як він висловився, "не мають, що їсти" і начебто висловлюють претензії керівництву країни.
"Страждають прості люди. А тут альтернатива – сідайте за переговори з росією… Ця ситуація підштовхуватиме керівництво України сісти за стіл переговорів. Треба розмовляти", – сказав білоруський диктатор.
Нагадаємо, що напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій наголошується: самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.
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