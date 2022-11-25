RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

лукашенко цинічно пояснив, навіщо путін обстрілює Україну ракетами

Білоруський диктатор заявив, що це нібито має підштовхнути керівництво України сісти за стіл переговорів з росією
лукашенко цинічно пояснив, навіщо путін обстрілює Україну ракетами

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко наполягає, що керівництво України повинно сісти за стіл переговорів з країною-агресором – росією.

Про це він висловився в коментарі пропагандистському телеканалу "звєзда".

За словами лукашенка, від ракетних ударів, які наносить росія, знищено всю інфраструктуру України. Від цього страждають пересічні українці, які, як він висловився, "не мають, що їсти" і начебто висловлюють претензії керівництву країни.

"Страждають прості люди. А тут альтернатива – сідайте за переговори з росією… Ця ситуація підштовхуватиме керівництво України сісти за стіл переговорів. Треба розмовляти", – сказав білоруський диктатор.

Крім цього, лукашенко поглузував із Володимира Зеленського, сказавши, що той носить брудну кофту, але при цьому ситий і не сидить без світла. 
 

Нагадаємо, що напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій наголошується:  самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2022 13:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.