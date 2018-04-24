Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лукашенко заявив про повернення "холодної війни"

За його словами, "утримувати рівновагу всередині країни, коли в багатьох регіонах неспокійно, зараз особливо важливо"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність збереження рівноваги усередині країни в умовах повернення "холодної війни", навіть більше - "крижаної війни".
Лукашенко заявив про повернення "холодної війни" Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by

"Фактично ламається світовий порядок. І особливо актуальна миролюбна збалансована політика всіх держав - та політика, якої дотримується Білорусь", - заявив Лукашенко під час щорічного послання білоруського народу й Національних зборів, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "утримувати рівновагу всередині країни, коли в багатьох регіонах неспокійно, зараз особливо важливо".

У зв'язку з цим президент зазначив: "Ми бачимо, як легко нагнітають паніку та істерію в мережах, поширюючи інформацію провокаційного характеру". "Саме так починаються революції в їхній кольоровій версії, які сумно закінчуються", - наголосив глава держави.

"Тих, хто запитує, чи потрібна нам армія, міліція, раджу з'їздити до країн, які перехворіли на арабську весну або до центру Європи, накритою імміграційної хвилею", - продовжив Лукашенко.

"Лунають голоси про повернення холодної війни, навіть більше - крижаної. Це вибухонебезпечна ситуація, що демонструє, наскільки крихким може бути мир", - зазначив президент.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджає про ймовірність нової "холодної війни" у зв'язку з напруженістю у відносинах між США і Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2018 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.