Лукашенко заявив про повернення "холодної війни"
"Фактично ламається світовий порядок. І особливо актуальна миролюбна збалансована політика всіх держав - та політика, якої дотримується Білорусь", - заявив Лукашенко під час щорічного послання білоруського народу й Національних зборів, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, "утримувати рівновагу всередині країни, коли в багатьох регіонах неспокійно, зараз особливо важливо".
У зв'язку з цим президент зазначив: "Ми бачимо, як легко нагнітають паніку та істерію в мережах, поширюючи інформацію провокаційного характеру". "Саме так починаються революції в їхній кольоровій версії, які сумно закінчуються", - наголосив глава держави.
"Тих, хто запитує, чи потрібна нам армія, міліція, раджу з'їздити до країн, які перехворіли на арабську весну або до центру Європи, накритою імміграційної хвилею", - продовжив Лукашенко.
"Лунають голоси про повернення холодної війни, навіть більше - крижаної. Це вибухонебезпечна ситуація, що демонструє, наскільки крихким може бути мир", - зазначив президент.
Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджає про ймовірність нової "холодної війни" у зв'язку з напруженістю у відносинах між США і Росією.
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