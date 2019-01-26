Лукашенко зідзвонився з Мадуро, щоб висловити йому підтримку
"Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію обстановки в країні", - сказав Лукашенко в телефонній розмові з Мадуро, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави Білорусі.
Білоруська сторона ретельно відстежує ситуацію в Венесуелі і співпереживає з приводу чергового витка напруженості, зазначив глава держави.
Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації в Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни, наголосив президент.
Венесуела завжди може розраховувати на підтримку білоруської сторони, запевнив він.
Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.
Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.
У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.
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