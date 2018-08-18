Лукашенко змінив керівництво уряду
Прем'єр-міністром Білорусі призначений Сєргєй Румас, який до цього часу очолював "Банк розвитку", повідомляє БелТА.
Першим заступником прем'єр-міністра призначений Александр Турчін, до теперішнього часу керівник апарату Ради міністрів. Заступником прем'єр-міністра Лукашенко призначив Ігоря Ляшенка. Дотепер Ляшенко очолював концерн "Белнефтехим".
Заступником прем'єр-міністра також призначений Владімір Кухарєв. Дотепер він працював на посаді заступника голови КДК.
"Він буде курувати питання будівництва, ЖКГ, транспорту. Це основа. А далі вам визначать в уряді, як ви розподілите ці обов'язки", - пояснив президент.
Крім того, заступником прем'єр-міністра призначений Ігор Петришенко, який до цього був послом Білорусі в Росії. Він буде відповідати за соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.
Міністром архітектури і будівництва призначений Дмітрій Мікуленок. Міністром промисловості - Павєл Утюпін.
Міністром зв'язку та інформатизації призначений Костянтин Шульган.
Міністерство економіки очолить Дмитро Крутий. Головою Державного військово-промислового комітету призначений Роман Головченко.
Нагадаємо, 23 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив, що в разі невиконання поставлених завдань щодо сільського господарства, Білорусі доведеться увійти до складу "якоїсь держави".
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