Президент Білорусі Александр Лукашенко змінив керівництво уряду.

Прем'єр-міністром Білорусі призначений Сєргєй Румас, який до цього часу очолював "Банк розвитку", повідомляє БелТА.

Першим заступником прем'єр-міністра призначений Александр Турчін, до теперішнього часу керівник апарату Ради міністрів. Заступником прем'єр-міністра Лукашенко призначив Ігоря Ляшенка. Дотепер Ляшенко очолював концерн "Белнефтехим".

Заступником прем'єр-міністра також призначений Владімір Кухарєв. Дотепер він працював на посаді заступника голови КДК.

"Він буде курувати питання будівництва, ЖКГ, транспорту. Це основа. А далі вам визначать в уряді, як ви розподілите ці обов'язки", - пояснив президент.

Крім того, заступником прем'єр-міністра призначений Ігор Петришенко, який до цього був послом Білорусі в Росії. Він буде відповідати за соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.

Міністром архітектури і будівництва призначений Дмітрій Мікуленок. Міністром промисловості - Павєл Утюпін.

Міністром зв'язку та інформатизації призначений Костянтин Шульган.

Міністерство економіки очолить Дмитро Крутий. Головою Державного військово-промислового комітету призначений Роман Головченко.