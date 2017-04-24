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Лоукосетр Ryanair не хоче літати в Харків

У них є чіткий вибір - Київ і Львів
Ірландський лоукостер Ryanair, який планує у вересні розпочати польоти в Україну, не планує літати в Харків.
Лоукосетр Ryanair не хоче літати в Харків Фото: flugzeuge.de

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє liga.net.

"До мене приходили деякі губернатори з проханням привести до них Ryanair, і вони готові були їм доплачувати. Наприклад, Харків готовий приймати у себе Ryanair навіть з більш низьким фінансовим пропозицією, ніж ми хотіли, але Ryanair сказав, що поки літати туди не планує. У них є чіткий вибір - Київ і Львів. У переговорах з цього і виходили", - каже Омелян.

Зазначимо, міжнародний аеропорт "Київ" тимчасово призупинив діалог з найбільшим європейським лоукостером Ryanair.

Раніше iPress.ua повідомляв, що міжнародний аеропорт Бориспіль ніяк не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".

 

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24 04 2017 09:58
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