Лоукосетр Ryanair не хоче літати в Харків

У них є чіткий вибір - Київ і Львів

Ірландський лоукостер Ryanair, який планує у вересні розпочати польоти в Україну, не планує літати в Харків.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє liga.net.

"До мене приходили деякі губернатори з проханням привести до них Ryanair, і вони готові були їм доплачувати. Наприклад, Харків готовий приймати у себе Ryanair навіть з більш низьким фінансовим пропозицією, ніж ми хотіли, але Ryanair сказав, що поки літати туди не планує. У них є чіткий вибір - Київ і Львів. У переговорах з цього і виходили", - каже Омелян.

Зазначимо, міжнародний аеропорт "Київ" тимчасово призупинив діалог з найбільшим європейським лоукостером Ryanair.