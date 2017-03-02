"Лукойл" продає частину хімзаводу Коломойському і Іванчуку
Про це свідчать дані Антимонопольного комітету, пише Liga.net.
АМКУ дав дозвіл британській Techinservice Limited на купівлю понад 25% Lukoil Chеmical B.V., яка опосередковано володіє заводом "Карпатнафтохім", який простоює з 2012 року.
Антимонопольний комітет також надав неназваній фізичній особі (громадянину України) право на опосередковану купівлю (через кіпрську компанію Xedrian Holding) понад 50% акцій компанії Lukoil Chеmical B.V.
іTechinservice Limited - компанія, зареєстрована в Лондоні. Вона є дочірньою структурою компанії підприємства Техінсервіс, яке виробляє в Україні біоетанол.
В інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський заявив, що володіє Техінсервісом разом з депутатом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком.
Формально британська компанія записана на Ігоря Щуцького, керівника ТОВ "Виробнича група Техінсервіс". В одній з презентацій цієї компанії Techinservice Limited вказана як її дочірня структура.
Xedrian Holding створена в вересні минулого року. Одним з головних видів сировини для Карпатнафтохіму є зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).
У грудні минулого року з ініціативи соратника Іванчука по партії, депутата від Народного фронту Олега Кришіна, Верховна Рада звільнила імпорт ЗВГ в якості сировини для виробництва етилену від сплати акцизу. Єдиний виробник етилену в Україні - Карпатнафтохім.
Карпатнафтохім може виробляти 250 тисяч т етилену на рік. Проектна продуктивність по полівінілхлориду досягає 300 тисяч т в рік, по каустичній соді - 200 тисяч т, по поліетилену - 100 тисяч т.
За підсумками 2014 року Лукойл визнав збиток від знецінення активів Карпатнафтохіму, обумовленого несприятливою економічною кон'юнктурою на ринку України, в розмірі 411 млн доларів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мільярдер Ігор Коломойський вирішив припинити фінансування футбольного клубу "Дніпро".
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