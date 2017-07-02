"Лукойл" за $25 млн продав "Карпатнафтохім" бізнесмену Ігору Щуцькому
Він купив завод у російського "Лукойлу" разом зі своїм неназваним бізнес-партнером за 25 млн доларів, повідомляє Ліга.net.
Дозвіл на купівлю "Карпатнафтохіму" Антимонопольний комітет оприлюднив увечері 3 лютого. Після публікації оголошення ЗМІ, посилаючись на низку непрямих доказів, новими власниками заводу називали бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука.
Але, згідно з британським реєстром, бенефіціаром лондонської Techinservice Limited є підприємець Ігор Щуцький, власник ТОВ "Виробнича група Техінсервіс".
Щуцький підтвердив, що купив у "Лукойлу" близько 50% "Карпатнафтохіму". Ім'я другого покупця він не назвав.
"Це мій хороший знайомий, український бізнесмен і менеджер. Сума угоди становила $25 млн на двох покупців. У нас будуть майже рівні частки", - розповів бізнесмен. Він заперечує, що новими власниками заводу стали або Жеваго, або Іванчук з Коломойським.
"Карпатнафтохім" простоює з 2012 року через неповернення державою ПДВ і проблем зі збутом. Щуцький має намір запустити його в квітні або травні.
21 грудня 2016 року Верховна Рада скасувала акциз на імпорт зрідженого газу і деяких видів дизпалива для виробництва етилену. Після цього Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що розраховує на відновлення роботи "Карпатнафтохіму".
"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей підприємства "Оріана". 76,04% акцій "Карпатнафтохіму" контролює "Лукойл", інші - Фонд держмайна. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.
Нагадаємо, що російський "Лукойл" продає понад 25% свого підприємства "Карпатнафтохім" (Івано-Франківська область) компанії Techinservice Limited, яку пов'язують з Ігорем Коломойським і депутатом від Народного Фронту Андрієм Іванчуком.
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