Лусваргі, якого звинувачують у тероризмі, продовжили арешт

Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської обл. продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 24 березня 2019 року, бразильцю Рафаелю Лусваргі, якого звинувачують у тероризмі.

За клопотанням прокурора суд приєднав до матеріалів судового провадження всі письмові докази сторони обвинувачення, а також переглянув три відеозаписи, що підтверджують участь обвинуваченого у терористичних організаціях та незаконних збройних формуваннях, повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook.

Наступне судове засідання відбудеться 14 лютого о 10:30.

Суд планує допитати чотирьох свідків обвинувачення, зокрема учасників АТО, та перейти до стадії розгляду клопотань.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.