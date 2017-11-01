Лутковська потрапить до Сущенка тільки коли нададуть в Росії всі дозволи
"Нам і російському омбудсмену необхідно отримати дозвіл суду, прокуратури, пенітенціарної системи РФ. В нас для омбудсмена це абсолютно відкрито. В Росії, якщо омбудсмен Москалькова хоче зайти, їй потрібно отримати дозвіл. Це різниця законодавства", - заявив представник секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини Михайло Чаплига, повідомляє "Українська правда".
За словами Чаплиги, наразі невідомо, коли саме будуть завершені ці процедури, адже українська сторона розуміє, що ця процедура є непростою, тому не тисне на російського омбудсмена.
Чаплига також додав, що Москалькова зможе відвідати російських громадян у в'язницях України, бо для цього потрібно лише домовитися з українським уповноваженим з прав людини.
Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
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