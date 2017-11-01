Лутковська потрапить до Сущенка тільки коли нададуть в Росії всі дозволи

Наразі невідомо, коли саме будуть завершені ці процедури

Український омбудсмен Валерія Лутковська зможе відвідати українців Романа Сущенка та Євгена Панова тільки після того, як російський омбудсмен отримає необхідні дозволи.

"Нам і російському омбудсмену необхідно отримати дозвіл суду, прокуратури, пенітенціарної системи РФ. В нас для омбудсмена це абсолютно відкрито. В Росії, якщо омбудсмен Москалькова хоче зайти, їй потрібно отримати дозвіл. Це різниця законодавства", - заявив представник секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини Михайло Чаплига, повідомляє "Українська правда".

За словами Чаплиги, наразі невідомо, коли саме будуть завершені ці процедури, адже українська сторона розуміє, що ця процедура є непростою, тому не тисне на російського омбудсмена.

Чаплига також додав, що Москалькова зможе відвідати російських громадян у в'язницях України, бо для цього потрібно лише домовитися з українським уповноваженим з прав людини.

Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.