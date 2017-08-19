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Лутковська просить Генпрокуратуру розслідувати факти каральної психіатрії часів СРСР

Розслідування має стосуватися Української психіатричної лікарні з суворим наглядом у місті Дніпро
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка із закликом розслідувати факти каральної психіатрії за часів СРСР в лікарні у Дніпрі.
Лутковська просить Генпрокуратуру розслідувати факти каральної психіатрії часів СРСР Валерія Лутковська. Фото: minjust.gov.ua

Про це повідомляється на сайті омбудсмена.

"Міністерством охорони здоров’я здійснюється виїмка архіву, що охоплює багатолітню історію діяльності Державного закладу "Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України" у місті Дніпро. За всі роки існування у лікарні перебувала велика кількість людей, зокрема і тих, кого переслідувала каральна система СРСР", – йдеться в заяві.

На думку Лутковської, для встановлення історичної справедливості Україна зобов'язана провести ретельне розслідування злочинів того часу, "з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування  каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням".

Омбудсмен також вважає, що аналіз цих документів повинен проводитися не психіатрами системи охорони здоров'я, а фахівцями, "які зможуть оцінити історичну цінність цих документів для національної пам'яті, із врахуванням законодавства в сфері захисту персональних даних".

"Крім того, вважаю, що цей аналіз має призвести до оцінки і кримінальної складової цієї частини нашого минулого. У зв’язку з вищевикладеним звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів щодо переслідування осіб з використанням системи психіатрії задля ізоляції особи та придушення свободи слова", – додала Лутковська.

Нагадаємо, Валерія Лутковська просила Конституційний Суд визнати неконституційними повноваження правоохоронців, зокрема співробітників Національного антикорупційного бюро, затримувати підозрюваних у разі загрози їх втечі.

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19 08 2017 19:40
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