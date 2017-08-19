Лутковська просить Генпрокуратуру розслідувати факти каральної психіатрії часів СРСР
Про це повідомляється на сайті омбудсмена.
"Міністерством охорони здоров’я здійснюється виїмка архіву, що охоплює багатолітню історію діяльності Державного закладу "Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України" у місті Дніпро. За всі роки існування у лікарні перебувала велика кількість людей, зокрема і тих, кого переслідувала каральна система СРСР", – йдеться в заяві.
На думку Лутковської, для встановлення історичної справедливості Україна зобов'язана провести ретельне розслідування злочинів того часу, "з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням".
Омбудсмен також вважає, що аналіз цих документів повинен проводитися не психіатрами системи охорони здоров'я, а фахівцями, "які зможуть оцінити історичну цінність цих документів для національної пам'яті, із врахуванням законодавства в сфері захисту персональних даних".
"Крім того, вважаю, що цей аналіз має призвести до оцінки і кримінальної складової цієї частини нашого минулого. У зв’язку з вищевикладеним звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів щодо переслідування осіб з використанням системи психіатрії задля ізоляції особи та придушення свободи слова", – додала Лутковська.
Нагадаємо, Валерія Лутковська просила Конституційний Суд визнати неконституційними повноваження правоохоронців, зокрема співробітників Національного антикорупційного бюро, затримувати підозрюваних у разі загрози їх втечі.
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